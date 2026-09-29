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29 сентября, 08:16

Происшествия

Хлопок газовоздушной смеси произошел у спортобъекта в Оренбурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Оренбурге вблизи спортивного объекта произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает RT со ссылкой на инфоцентр правительства Оренбургской области.

Инцидент произошел в котельной на улице Ленинградской. Возгорания после хлопка не последовало, однако повреждения получила часть оборудования, также сорваны металлические петли в помещении.

Предварительно, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы: силы и средства ГУ МЧС России по Оренбургской области, полиция, газовая служба, а также представители местной администрации.

Следственное управление СКР по Оренбургской области организовало доследственную проверку. В ведомстве уточнили, что хлопок произошел ночью 29 сентября. Следователи устанавливают причину взрыва, опрашивают очевидцев и выполняют необходимые процессуальные действия.

Прокуратура региона также начала проверку. На место выехал прокурор района Виталий Чатарев. Надзорное ведомство привлечет специалистов для установления причины происшествия. Ход доследственной проверки взят на контроль.

Ранее пять человек пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в станице Кирпильской Усть-Лабинского района Краснодарского края. Всех пострадавших доставили в центральную районную больницу района. Из-за взрыва начался пожар. Спустя время огонь ликвидировали.

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