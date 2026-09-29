В Токио зафиксированы рекордные по продолжительности дожди

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В Токио 34 дня подряд идут дожди – это рекорд за всю историю метеонаблюдений в Японии, которые ведутся с 1886 года. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление.

Дожди не прекращаются с 27 августа. Причиной затяжной непогоды называют череду тайфунов, проходящих рядом с Японскими островами.

Ранее на Бангкок обрушилось свыше 300 миллиметров осадков, от наводнений пострадали 52 тысячи домохозяйств. Каналы вышли из берегов, потоки воды разлились по улицам и частично или полностью парализовали несколько десятков магистралей.

Губернатор Чатчат Ситтипхан объявил зоной бедствия всю столицу. В ряде школ развернули пункты временного размещения, где укрываются около 4,9 тысячи человек.