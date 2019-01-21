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21 января, 21:38

Мэй пообещала более активную роль парламенту в определении условий Brexit

политика за рубежом

21 января, 21:38

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Фото: ТАСС/PA Images/Ben Birchall

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что парламент получит возможность более активно участвовать в обсуждении будущей сделки с Брюсселем, передает ТАСС.

"Я хочу дать гарантии Палате общин, что мы попытается услышать как можно более широкий круг мнений вне правительства. В том числе парламент должен иметь возможность сказать свое слово и в полной мере принимать участие в этих решениях", – заявила Мэй, представляя в Палате общин альтернативный план по выходу страны из ЕС.

Также премьер-министр Великобритании пообещала, что кабмин будет формировать свою переговорную линию, учитывая позиции парламента.

15 января Палата общин в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. За проголосовали только 202 депутата, против – 432

На следующий день члены Палаты общин британского парламента на голосовании выразили доверие правительству премьер-министра страны Терезы Мэй. В случае, если бы правительству Мэй внесли вотум недоверия, она могла бы за две недели обновить его состав, чтобы все-таки получить поддержку. Однако, подобный сценарий мог бы привести и к досрочным выборам в Великобритании.

политика за рубежом

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