Туск выступил за перенос срока выхода Великобритании из ЕС

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Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что перенос срока выхода Великобритании из Европейского союза мог бы стать выходом из тупика, сообщает РИА Новости.

"Мы обсудили с (Терезой) Мэй вопрос о Brexit, включая возможность переноса срока из-за отсутствия большинства, поддерживающего соглашение в парламенте", – отметил Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЛАГ-ЕС.

Ранее сообщалось, что британские власти рассматриваю возможность перенести сроки выхода из Евросоюза, запланированного на 29 марта. Это может произойти в том случае, если законодатели вновь не одобрят предложенные кабинетом условия.

Туск поддерживает перенос Brexit, однако полагает, что этот период должен продлиться не два месяца, а два года.

Ранее Мэй сообщила, что британский парламент до 12 марта повторно проголосует по сделке c Евросоюзом об условиях Brexit. Глава британского правительства отметила, что надеется на заключение сделки.