Туск выступил за перенос срока выхода Великобритании из ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что перенос срока выхода Великобритании из Европейского союза мог бы стать выходом из тупика, сообщает РИА Новости.
"Мы обсудили с (Терезой) Мэй вопрос о Brexit, включая возможность переноса срока из-за отсутствия большинства, поддерживающего соглашение в парламенте", – отметил Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЛАГ-ЕС.
Ранее сообщалось, что британские власти рассматриваю возможность перенести сроки выхода из Евросоюза, запланированного на 29 марта. Это может произойти в том случае, если законодатели вновь не одобрят предложенные кабинетом условия.
Туск поддерживает перенос Brexit, однако полагает, что этот период должен продлиться не два месяца, а два года.
Ранее Мэй сообщила, что британский парламент до 12 марта повторно проголосует по сделке c Евросоюзом об условиях Brexit. Глава британского правительства отметила, что надеется на заключение сделки.
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