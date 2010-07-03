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14 марта, 22:25

Парламент Британии отверг поправку об отсрочке Brexit для проведения нового референдума

политика за рубежом

14 марта, 22:25

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Фото: PA Images\TASS/Jonathan Brady

Британский парламент отверг поправку о переносе даты Brexit при условии проведения повторного референдума по поводу членства страны в ЕС. Против высказались 334 депутата, поддержали – 85, сообщает ТАСС.

Ранее канцелярия Терезы Мэй выступила против этой и других трех внесенных поправок, и, в случае принятия хотя бы одной из них, отвергнет собственное предложение о переносе Brexit с 29 марта на более поздний срок.

Парламентарии отвергли поправку переноса даты выхода страны из ЕС до 30 июня. Против нее проголосовали 314 депутатов, 311 поддержали.

Также была отвергнута поправка, призванная наделить Палату общин правом приступить к обсуждению следующих шагов в сложившейся тупиковой ситуации. Против нее выступили 314 депутатов, поддержали – 312.

Поправка, предлагавшая парламентариям окончательно отказаться от плана по Brexit и отложить выход страны из ЕС, также не нашла поддержки парламентариев. Против нее выступили 318 депутатов, 302 поддержали.

политика за рубежом

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