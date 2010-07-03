Число кандидатов на пост британского премьера возросло до восьми

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Число кандидатов на пост премьер-министра Великобритании возросло до восьми, сообщает ТАСС.

За должность лидера правящей Консервативной партии, которому предстоит возглавить британское правительство после ухода Терезы Мэй, будет бороться министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув.

"Я уверен в том, что готов объединить Консервативную партию, готов осуществить Brexit и готов вести нашу великую страну вперед", – сказал он журналистам.

До этого о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии объявили экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин Андреа Лидсом.

Ранее Тереза Мэй сообщила, что намерена уйти с поста лидера Консервативной партии Великобритании 7 июня, и соответственно, перестанет являться премьер-министром. В течение последних месяцев она неоднократно подвергалась критике со стороны коллег в правительстве за неспособность завершить Brexit.

Тереза Мэй стала премьером в июле 2016 года. До этого она занимала пост министра внутренних дел и министра по делам женщин и равноправия.

На новости об отставке Мэй также отреагировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в соцсети Facebook отметила, что уход Мэй продиктован сезонностью: "Логично: June ends May ("Май заканчивается с наступлением июня).

