Тереза Мэй объявила об отставке

Снимок с видео: YouTube/Guardian News

Тереза Мэй сообщила, что намерена уйти с поста лидера Консервативной партии Великобритании 7 июня. На данный момент это правящая партия в стране, это означает, что Мэй перестанет быть премьер-министром.

"Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня", – цитирует ТАСС заявление Мэй, которое она сделала на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит.

В течение последних месяцев Мэй подвергалась критике со стороны коллег по партии за неспособность завершить процедуру выхода Великобритании из состава ЕС.

СМИ сообщали, что Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабмина из-за кризиса. В частности, The Sunday Times написала о планах министров сместить Мэй и назначить временного главу правительства.

ЕС завершил подготовку к выходу Великобритании из состава сообщества без соглашения. Великобритания рассчитывала завершить выход из Евросоюза к середине апреля. Однако парламент дважды отказался одобрить проект соглашения Brexit, предложенный Терезой Мэй. При этом выходить из ЕС без соглашения британский парламент тоже отказался.

Тереза Мэри Мэй в 2010 году стала министром внутренних дел Великобритании и находилась на этом посту шесть лет. С мая 2010 до сентября 2012 года она была министром по делам женщин и равноправия.

В июне 2016 года Мэй выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра. 5 июля 2016 года она выиграла первый тур голосования с большим отрывом от других кандидатов, получив 50 процентов голосов. 7 июля выиграла второй тур голосования, когда единственная соперница Мэй – министр энергетики Андреа Ледсом – сняла свою кандидатуру.

