В Госдуме оценили избрание Джонсона новым лидером Консервативной партии

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал избрание бывшего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона новым лидером Консервативной партии.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения с Великобританией нормализовались, чтобы не было голословных обвинений в адрес нашей страны, заинтересованы в сотрудничестве. Поэтому после назначения нового чиновника мы рассчитываем на конструктив в наших межгосударственных отношениях. Будем надеяться, что он изменит отношение к России", – цитирует RT слова Морозова.

Накануне Борис Джонсон был избран лидером Консервативной партии. Он станет премьер-министром страны сразу после того, как Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Официальная передача власти состоится в среду, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев. Королева Елизавета II, согласно регламенту, примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.

О том, что Мэй уйдет в отставку, стало известно в конце мая. В течение последних месяцев она неоднократно подвергалась критике со стороны коллег в правительстве за неспособность завершить Brexit. Она занимала пост премьера с июля 2016 года.

О намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии объявили министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин Андреа Лидсом.

