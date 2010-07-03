В РАН оценили развитие отношений Лондона и Москвы при Борисе Джонсоне

Фото: ТАСС/ZUMA/Tom Nicholson

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева сделала прогноз относительно развития российско-британских отношений после назначения на пост премьера Бориса Джонсона. Ее слова приводит ИА "НСН".

"В Британии развязали такую оголтелую пропаганду против России, что в одночасье повернуть страну к улучшению отношений с нашей страной вряд ли возможно", – отметила Ананьева, добавив, что приоритетом для Джонсона, скорее всего, будет Brexit.

При этом эксперт уточнила, что внешняя политика Великобритании во многом зависит от Вашингтона, так что большую роль сыграет то, как и о чем Джонсон сможет договориться с Трампом.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство не будет поздравлять Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании, так как это прерогатива главы государства.

Накануне Борис Джонсон был избран лидером Консервативной партии. Официальная передача власти состоится 24 июля, когда Тереза Мэй проведет свою последнюю сессию ответов на вопросы парламентариев.