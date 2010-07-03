МИД России не будет поздравлять Джонсона с должностью премьера

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что ведомство не будет поздравлять Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании. Об этом пишет ИА "НСН".

Захарова подчеркнула, что поздравление главы другого государства входит в прерогативу президента, МИД же в подобной ситуации остается в стороне.

Накануне Борис Джонсон был избран лидером Консервативной партии. Он станет премьер-министром страны сразу после того, как Тереза Мэй сложит свои полномочия. Официальная передача власти запланирована на среду, 24 июля, когда Мэй проведет свою последнюю сессию ответов на вопросы парламентариев. Согласно существующему регламенту, королева Елизавета II примет отставку Мэй и затем попросит нового премьера сформировать правительство.

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов отметил, что российская сторона заинтересована в нормализации отношений с Великобританией и конструктивном сотрудничестве, но британцам для начала стоит перестать бросаться в адрес Москвы голословными обвинениями.