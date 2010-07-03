В Европе призвали бороться с "гибридными угрозами" со стороны России

12:31
12:31
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Фото: depositphotos/paulgrecaud
Европейский совет по международным отношениям подготовил доклад, в котором выражается призыв бороться со вмешательством России в дела стран ЕС. Выдержки из материала цитирует RT.
Подготовил доклад аналитик по политике безопасности Густав Грессель. Он утверждает, что современное европейское общество индифферентно к собственной уязвимости для кибератак, в то время как "активность ряда государств в киберпространстве и работа спецслужб" представляют особую опасность для Евросоюза. Также Грессель отмечает, что дальнейшим гибридным атакам способствует недостаток координации в действиях европейских государств.
Одной из главных гибридных угроз для Европы в докладе называется деятельность России, о которой ЕС пока предпочитает лишь отстраненно размышлять. Речь в данном случае идет о якобы имеющих место кибератаках и вмешательстве в выборы. Грессель подчеркивает, что, обвиняя Москву в тех или иных действиях, европейские политики должны приводить в доказательство факты и подробности. В пример в документе приводятся Соединенные Штаты, которые, по мнению Гресселя, сумели обосновать свои претензии к России по поводу киберугроз.
Отдельно в материале упоминаются антивирусные программы "Лаборатории Касперского". Грессель задается вопросом, может ли подобное программное обеспечение являться потенциальным каналом сбора данных для иностранных держав. По мнению аналитика, Европа предпочитает игнорировать и этот аспект проблемы. Также в докладе отмечается, что российские средства массовой информации работают над формированием общественного мнения в странах ЕС. При этом факт вмешательства России во все дезинформационные кампании в Европе, по словам Гресселя, "маловероятен".
Ранее сообщалось, что в Европарламенте опасаются "активных мероприятий" Москвы против ЕС. Как утверждается в докладе Исследовательской службы ЕП, вслед за СССР нынешние российские власти якобы используют "активные мероприятия" в отношении других стран, расширив свой арсенал "новыми кибертехнологиями". Эксперты Исследовательской службы ЕС считают, что роль дезинформации стала очевидной во время референдума в Великобритании, а также выборов в США в 2016 году. При этом они не подкрепили свою позицию никакими доказательствами.
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