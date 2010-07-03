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В Европарламенте опасаются "активных мероприятий" Москвы против ЕС. Об этом сказано в докладе Исследовательской службы ЕП.

Как утверждается в докладе, вслед за СССР нынешние российские власти якобы используют "активные мероприятия" в отношении других стран, расширив свой арсенал "новыми кибертехнологиями". Эксперты Исследовательской службы ЕС считают, что роль дезинформации стала очевидной во время референдума в Великобритании, а также выборов в США в 2016 году. При этом они не подкрепили свою позицию никакими доказательствами.

По мнению авторов доклада, "нестабильная" геополитическая обстановка поставила под угрозу внутреннюю безопасность соседних с Евросоюзом стран. "Кроме того, принцип многосторонности – ключевой элемент внешней политики ЕС, а также краеугольный камень его подхода к миру и безопасности, подвергается все большему давлению со стороны альтернативных систем ценностей и идеологий", – сказано в докладе. По мнению европейских аналитиков, обстановка в соседних с ЕС странах нестабильна и любые попытки кибератак или кампаний по дезинформации требуют ответных мер. Эксперты ЕС также напомнили о Глобальной стратегии союза, где говорится о необходимости повысить оборонные расходы, в частности, на приобретение новых образцов вооружения.

Российские эксперты, в свою очередь, отметили, что появление на Западе центров "противодействия дезинформации" ничем не подтверждается. "Без единого доказательства нас обвиняют, как вы знаете, во вмешательстве в выборы не только в Соединенных Штатах, но и в европейских государствах", – пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Недавно нас еще обвинили в том, что в Москве принимаются решения о том, какого министра назначить в ЮАР. В общем, нет предела фантазии", – добавил министр.

Как подчеркнул в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев, Москва не вмешивается в дела других государств, а вот Евросоюз, напротив, может практиковать такие методы. "Типичная история, когда нас в чем-то обвиняют, а это означает, что именно они занимаются этим против России", – подытожил эксперт.

15 июня издание The New York Times заявило в своей статье, что американские спецслужбы все чаще пытаются внедрить вредоносное ПО в российские энергосистемы. После этой публикации президент США Дональд Трамп обвинил газету в госизмене, назвав авторов статьи "врагами народа".

