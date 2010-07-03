Госдеп ищет эксперта для противодействия в сфере кибербезопасности

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Госдепартамент США опубликовал вакансию старшего советника в сфере кибербезопасности. В описании заявлено, что соискатель должен будет помогать властям страны в международных переговорах. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении редакции.

"Советник будет исполнять в отделе функции старшего технического эксперта по вопросам политики международной борьбы с киберпреступностью и использовать свой опыт для содействия дипломатической работе", – говорится в предложении.

Ранее сообщалось, что Военно-морское министерство США решило создать архив из 350 миллиардов записей пользователей в одной из социальных сетей. На это власти страны намерены потратить 38,5 миллиона долларов. Архив будет включать в себя посты и комментарии не менее 200 миллионов интернет-пользователей.

Евросоюз намерен выделить 3,2 миллиона евро на укрепление устойчивости к киберугрозам стран Восточного партнерства. Повышать "готовность к кибератакам" будут в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдавии и на Украине. В новом тендере Еврокомиссии говорится, что программа сфокусируется на мерах по развитию технических механизмов и механизмов сотрудничества для повышения кибербезопасности.

