Госдеп ищет эксперта для противодействия в сфере кибербезопасности

Госдепартамент США опубликовал вакансию старшего советника в сфере кибербезопасности. В описании заявлено, что соискатель должен будет помогать властям страны в международных переговорах. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении редакции.
"Советник будет исполнять в отделе функции старшего технического эксперта по вопросам политики международной борьбы с киберпреступностью и использовать свой опыт для содействия дипломатической работе", – говорится в предложении.
Ранее сообщалось, что Военно-морское министерство США решило создать архив из 350 миллиардов записей пользователей в одной из социальных сетей. На это власти страны намерены потратить 38,5 миллиона долларов. Архив будет включать в себя посты и комментарии не менее 200 миллионов интернет-пользователей.
Евросоюз намерен выделить 3,2 миллиона евро на укрепление устойчивости к киберугрозам стран Восточного партнерства. Повышать "готовность к кибератакам" будут в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдавии и на Украине. В новом тендере Еврокомиссии говорится, что программа сфокусируется на мерах по развитию технических механизмов и механизмов сотрудничества для повышения кибербезопасности.
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