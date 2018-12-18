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18 декабря, 09:20

ЕС хочет укрепить "устойчивость" стран Восточного партнерства к киберугрозам

политика за рубежом технологии

18 декабря, 09:20

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Фото: depositphotos/REDPIXEL

Евросоюз намерен выделить 3,2 миллиона евро на укрепление устойчивости к киберугрозам стран Восточного партнерства, сообщает RT.

Повышать "готовность к кибератакам" будут в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдавии и на Украине. В новом тендере Еврокомиссии говорится, что программа сфокусируется на мерах по развитию технических механизмов и механизмов сотрудничества для повышения кибербезопасности.

Речь идет об усилении институционального управления и правого режима, развитии ключевой информационной инфраструктуры и повышении потенциала в области управления инцидентами.

Ранее Палата представителей США приняла законопроект, допускающий введение санкций за кибератаки. В последние годы Штаты уделяют особое внимание вопросам кибербезопасности. В начале августа 2018 года вице-президент США Майкл Пенс заявил, что на защиту в интернет-пространстве в следующем году потребуется 15 миллиардов долларов.

По словам вице-президента США, все чаще цифровая инфраструктура США подвергается кибератакам. Одним из основных противников США в киберпространстве Пенс назвал Россию.

В свою очередь, в России на базе ФСБ создали Национальный центр, который будет координировать борьбу с кибератаками на критическую инфраструктуру.

политика за рубежом технологии

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