В США создадут архив из 350 млрд постов в соцсетях

Военно-морское министерство США намерено создать архив из 350 миллиардов записей пользователей в одной из социальных сетей. На это власти страны намерены потратить 38,5 миллиона долларов, пишет RT со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении редакции.
Архив будет включать в себя посты и комментарии не менее 200 миллионов уникальных интернет-пользователей из сотни стран. Исполнитель контракта должен также скопировать дату публикации, имя автора публикации, хештеги, локацию. Записи должны относиться к периоду с 1 июля 2014 по 31 декабря 2016 года.
В документе уточняется, что исследование необходимо оборонному ведомству США "для более глубокого понимания основ социальной динамики и моделирования эволюции языковых сообществ".
В РФ считают, что создание архива необходимо властям США для сбора личных данных, которые в скором времени окажутся закрытыми.
"США боятся опоздать: через некоторое время интернет сильно изменится, возникнут национальные интернет-сети. То есть в интернете появятся аналоги границ", – считает эксперт по интернет-разведке Андрей Масалович.
В марте 2017 года сообщалось, что сотрудники американских посольств и консульств будут изучать учетные записи в социальных сетях у тех запрашивающих визу людей, которые подозреваются в связях с экстремистами или находились на территориях, подконтрольных террористам.
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