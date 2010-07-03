В The New York Times отвергли обвинения Трампа в госизмене

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В The New York Times отвергли обвинения Дональда Трампа в госизмене в связи с публикацией материала о кибератаках Вашингтона в отношении энергосистемы РФ, передает ТАСС со ссылкой на заявление в официальном Twitter издания.

По словам представителей газеты, обвинять прессу в госизмене опасно.

В статье, опубликованной в 15 июня, утверждается, что в течение последнего года участились попытки со стороны Вашингтона внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение. Последнее якобы необходимо для сбора информации о российской энергосистеме и для отключения некоторых ее элементов.

В субботу в своем микроблоге в Twitter Трамп опроверг утверждения газеты и обвинил издание в "фактической госизмене" и причинении вреда интересам США.

При этом в материале The New York Times констатировалось, что сотрудники Совета национальной безопасности Белого дома отказались от комментариев по поводу содержания материала, якобы данная публикация не вызывает у них обеспокоенности.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о крупном оборонном контракте, который президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы заключил с Россией в мае 2019 года.

"Мадуро крайне нерационально использовал ресурсы Венесуэлы", − написал Болтон в своем микроблоге в Twitter. По его словам, "когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро выплатил России 209 миллионов долларов за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку". После этого громкого заявления советник американского лидера не привел никаких деталей контракта, в том числе его сроков.