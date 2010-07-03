Трамп заявил, что Москва сообщила о "выводе большинства своих людей" из Венесуэлы

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Американский лидер Дональд Трамп объявил, что Москва якобы сообщила Вашингтону о "выводе большинства своих людей" из Венесуэлы.

"Россия проинформировала нас о том, что она вывела большинство своих людей из Венесуэлы", – написал президент США в своем микроблоге в Twitter.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что число российских специалистов Ростеха в Венесуэле "сократилось" с 1 тысячи до нескольких десятков. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Ростеха, американские СМИ в разы преувеличивают данные о штате сотрудников корпорации в Венесуэле. Состав представительства остается неизменным уже несколько лет, подчеркнули в Ростехе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле на законных основаниях. Они обеспечивают обслуживание военной техники, которая поставляется в эту латиноамериканскую страну.

В конце января 2019 года спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Его статус признал Вашингтон. Гуаидо также поддержали Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция.

Россия выразила поддержку Николасу Мадуро как законному президенту Венесуэлы. В МИД РФ заявили, что США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью силы. Также Мадуро поддержали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в организации и поддержке госпереворота в Боливарианской Республике. По его словам, Вашингтон стремится создать внутренний конфликт в Венесуэле.

В начале мая Хуан Гуаидо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу. При этом политик отметил, что согласился бы на предложение США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы таковое поступило.