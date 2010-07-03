Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро

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Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу. Об этом лидер венесуэльской оппозиции заявил в субботу в интервью газете The Washington Post.

Гуайдо подчеркнул, что план свержения Мадуро не сработал в силу недостаточной поддержки оппозиционных сил со стороны венесуэльских военных.

Политик отметил, что согласился бы на предложение США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы таковое поступило.

Гуайдо заявил, что рассчитывал на то, что Мадуро сложит с себя полномочия, однако этого не случилось. Политик признал, что он и его сторонники просчитались. При этом Гуайдо дал понять, что открыт к предложению со стороны США.

Во вторник в Венесуэле возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций только в столице пострадали десятки человек. За два дня были задержаны свыше 200 участников протестов.

Ранее Майк Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы собирался во вторник сбежать на Кубу, но российские власти вмешались и отговорили его от этого шага.

Госсекретарь США утверждает, что у Мадуро был подготовлен к вылету самолет.