Болтон заявил об оборонном контракте Венесуэлы с Россией

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о крупном оборонном контракте, который президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы заключил с Россией в мае 2019 года.

"Мадуро крайне нерационально использовал ресурсы Венесуэлы", − написал Болтон в своем микроблоге в Twitter. По его словам, "когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро выплатил России 209 миллионов долларов за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку". После этого громкого заявления советник американского лидера не привел никаких деталей контракта, в том числе его сроков.

Maduro has grossly mismanaged Venezuela’s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 16 июня 2019 г.



В конце января 2019 года спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Его статус признал Вашингтон. Гуаидо также поддержали Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция.

Россия выразила поддержку Николасу Мадуро как законному президенту Венесуэлы. В МИД РФ заявили, что США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью силы. Также Мадуро поддержали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в организации и поддержке госпереворота в Боливарианской Республике. По его словам, Вашингтон стремится создать внутренний конфликт в Венесуэле.

В начале мая Хуан Гуаидо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу. При этом политик отметил, что согласился бы на предложение США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы таковое поступило.