Болтон заявил об оборонном контракте Венесуэлы с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о крупном оборонном контракте, который президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы заключил с Россией в мае 2019 года.

"Мадуро крайне нерационально использовал ресурсы Венесуэлы", − написал Болтон в своем микроблоге в Twitter. По его словам, "когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро выплатил России 209 миллионов долларов за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку". После этого громкого заявления советник американского лидера не привел никаких деталей контракта, в том числе его сроков.

Maduro has grossly mismanaged Venezuela’s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression.