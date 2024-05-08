BI: в Берлине закрыли расследование против главы ВВС по вопросу утечки

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Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении инспектора ВВС Германии генерал-лейтенанта Инго Герхарца после перехвата разговора офицеров Бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту. Об этом со ссылкой на прокуратуру ФРГ сообщает издание Business Insider.

"Расследование было, <...> прекращено, потому что отсутствует первоначальное подозрение, которое давало бы основание для проведения расследования. В частности, не было никаких доказательств умышленных действий со стороны указанного лица", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что небрежность может иметь отношение к дисциплинарным мерам, однако не будет наказываться как халатность. Никаких расследований в отношении других лиц в этом контексте проводиться не будет.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных военных Германии, которые планировали нанести атаку на Крымский мост с помощью немецких ракет Taurus.

В Минобороны ФРГ подтвердили подлинность разговора. В связи с этим канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что будет проводить расследование. Спустя время он выразил уверенность в том, что ситуация не усложнит отношения с союзниками ФРГ.