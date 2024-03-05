Захарова назвала бесславными ублюдками офицеров ФРГ за слова о Крымском мосту

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о беседе немецких офицеров об атаке на Крымский мост, назвала их бесславными ублюдками. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат указала, что точкой входа этого моста на территорию Крыма является Керчь. Захарова напомнила о зверствах фашистов на этой территории в отношении детей. По ее словам, завоеватели в те времена раздали юным местным жителям отравленную цианистым калием еду.

Сейчас в Керчи на площади перед школой стоит памятник этим детям, добавила пресс-секретарь ведомства, подчеркнув, что каждый немец должен знать о зверствах их предков.

"И что теперь, спустя 80 лет, находятся буквально эти самые бесславные ублюдки, которые вспоминают, как они говорят, старый добрый Люфтваффе, его военный боевой опыт, и думают о том, как снова принести беду, страшную трагедию людям, над которыми их предки глумились 80 лет назад", – сказала Захарова.

Представитель МИД заявила, что германский народ, как оказывается, опять подвержен нацистской идеологии. Дипломат отметила, что это стыдно.

Вместе с тем она указала, что российская сторона справится с данной проблемой, как и справлялась все эти годы. Кроме того, Захарова назвала "животной ненавистью" заявления немецких военных, подчеркнув, что хотя даже "животные в отношении себе подобных такого не позволяют".

Дипломат, помимо прочего, напомнила о своих словах по поводу Керчи с точки зрения Великой Отечественной войны. Захарова указала, что именно в это место в свое время пришили немецко-фашистские войска и расквартировались. Они через комендатуру сделали заявление относительно того, что дети могут возобновить обучение в школе, которая была закрыта из-за оккупации, добавила она.

В тот момент, когда родители привели своих детей в школу, фашисты вывели этих ребят за пределы учебного заведения, раздали им еду, которая была отравлена, и убили их, указала Захарова. Кроме того, продолжила она, тем детям, которым еды не хватило, цианистый калий закапывали в рот, после чего они умирали на месте.

1 марта журналистка Маргарита Симоньян поделилась аудиозаписью беседы высокопоставленных немецких офицеров на тему атаки на Крымский мост при помощи немецких ракет Taurus.

Позже в Минобороны Германии подтвердили факт прослушки своих военных. Министерство организовало проверку в связи с произошедшим. Планы провести тщательное расследование подтвердил в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что публикация в российских СМИ разговора офицеров представляет собой часть информационной войны Москвы.

В МИД России потребовали от немецкого диппредставителя разъяснений после публикации разговора. Подобные действия показывают вовлеченность "коллективного Запада", включая Берлин, в украинский конфликт, подчеркнули в министерстве.

Позже Писториус добавил, что в отношении офицеров, включая инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца, которые обсуждали план атаки на Крымский мост, была начата дисциплинарная проверка.



Новости мира: министр обороны ФРГ Писториус назвал причину утечки разговора офицеров