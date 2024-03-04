Минобороны ФРГ разошлет рекомендации по безопасному дистанционному общению

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После слива в Сеть разговора двух офицеров в бундесвере запланировали распространить рекомендации по безопасному удаленному взаимодействию. Об этом заявил официальный представитель Минобороны на брифинге кабмина Германии, передает РИА Новости.

"Это текущий процесс этих дней", – подчеркнул представитель ведомства.

На брифинге кабмина ФРГ также было заявлено, что у бундесвера и без этих рекомендаций существовал определенный порядок действий по удаленному общению.

О наличии аудиозаписи разговора немецких офицеров, которые собирались нанести атаку по Крымскому мосту, ранее сообщила главред RT Маргарита Симоньян. По ее словам, офицеры также обсуждали сокрытие следов этого преступления.

Спустя время Симоньян опубликовала в Сети запись разговора военных. Длительность обсуждения составила более 38 минут.

Из-за этого инцидента Минобороны ФРГ запустило проверку, а канцлер Германии Олаф Шольц пообещал организовать расследование.

