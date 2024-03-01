В МИД РФ прокомментировали аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

У немецких СМИ возник повод доказать собственную независимость и задать вопросы министру иностранных дел Анналене Бербок после появления аудио, в котором офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы", – отметила она.

Как подчеркнула дипломат, у российской прессы также появилась актуальная тема для общения с посольством Германии.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала об имеющейся у нее аудиозаписи, на которой записана беседа высокопоставленных немецких военных по поводу атаки на Крымский мост. По ее словам, немцы также обсуждали варианты сокрытия своего участия в атаке на мост.

28 февраля Следственный комитет РФ установил все обстоятельства террористического акта, который был совершен на Крымском мосту в октябре 2022 года. В настоящий момент завершается расследование дела, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами.

Движение авто по левой части Крымского моста восстановили