В Госдуме назвали угрозы Буданова в адрес Крыма форменным нацизмом

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал угрозы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в отношении Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

Буданов ранее в видеообращении пообещал новые сюрпризы в Крыму и заявил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом. Он также сказал, что ВСУ должны контролировать акваторию Черного моря и находиться на территории Крыма.

"Подобные угрозы Буданова – форменный нацизм. Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог", – заявил Шеремет.

Он отметил, что таким, как Буданов, не выйдет долго прятаться за спинами простых украинцев и за все свои преступления придется ответить сполна.

Ранее Буданов заявил, что его ведомство стоит за терактами в отношении ряда медийных лиц в России.

Отвечая на вопрос, смогут ли агенты внешней разведки Украины достать Владимира Соловьева или Александра Дугина, он заявил, что Киев уже достал многих, в том числе публичных и медийных личностей. При этом называть конкретные имена жертв Буданов отказался.