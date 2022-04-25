Готовившие нападение на Соловьева обсуждали возможность убийства других журналистов – ФСБ

Видео: ФСБ РФ

Участники запрещенной в РФ террористической организации National Socialism/White Power, которые готовили нападение на телеведущего Владимира Соловьева, обсуждали возможность убийства других российских журналистов, следует из видео ФСБ.

"В период с января по март 2022 года я приезжал на квартиру, где обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, а также военкоматов, помимо этого убийства", – рассказал один из задержанных.

На уточняющий вопрос он ответил, что члены группы обсуждали убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и Евгения Попова.

Еще один задержанный рассказал, что подготовить покушение на Владимира Соловьева они должны были как можно быстрее, после этого планировалось уехать на Украину. Несколько задержанных также признали, что выполняли задачи, поставленные СБУ.

Ранее Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. По уточненной информации, под угрозой оказался телеведущий Владимир Соловьев.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Согласно данным СК, представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева в Москве.

Сам телеведущий узнал о готовившемся покушении вместе со всей страной. Он уточнил, что пересмотрел меры безопасности еще некоторое время назад ввиду того, что поступали достаточно очевидные угрозы.

