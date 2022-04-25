Соловьев прокомментировал сообщения о готовившемся на него покушении

15:41
Фото: ТАСС/Андреев Владимир
Тележурналист Владимир Соловьев узнал о готовившемся на него покушении вместе со всей страной.
"Про покушение ничего не знал. От меня ничего и не требовалось, кроме того, чтобы быть собой и просто работать. Поэтому я узнал вместе со всей страной", – сказал он ТАСС.
Соловьев уточнил, что пересмотрел меры безопасности еще некоторое время назад ввиду того, что угрозы поступали достаточно очевидные.
"После этого было принято профессиональными людьми решение и проведена соответствующая работа. За что им большое человеческое спасибо", – заявил журналист.
Ранее Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов.
Позднее в ФСБ РФ сообщили, что задержанная группа неонацистов по заказу СБУ готовила убийство журналиста Владимира Соловьева. Отмечалось, что речь идет о членах запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power. Задержанные являются гражданами России.
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