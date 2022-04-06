Представители западных информагентств участвовали в акции в Дергачах – МО РФ

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Украинские нацисты обстреляли город Дергачи в Харьковской области, записали на видео разрушения и "многочисленных погибших" для передачи представителям средств массовой информации западных стран. Об этом сообщает начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В данной акции участвовали представители западных информационных агентств, руководство осуществлялось военнослужащими 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ", – заявил Мизинцев.
По его словам, всем участвовавшим в постановочных съемках мирным гражданам заплатили по 25 долларов США.
Ранее подобная провокация произошла в украинской Буче. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявляла, что это очередное преступление украинских властей, а западные СМИ являются соучастниками данного преступления.
Она напомнила, что там была устроена преступная инсценировка якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими. При этом, по ее словам, ни один житель украинской Бучи не пострадал от насильственных действий за время нахождения города под контролем российских военных.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Песков прокомментировал отвод ВС РФ из Киевской области
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: