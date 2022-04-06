Представители западных информагентств участвовали в акции в Дергачах – МО РФ

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Украинские нацисты обстреляли город Дергачи в Харьковской области, записали на видео разрушения и "многочисленных погибших" для передачи представителям средств массовой информации западных стран. Об этом сообщает начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В данной акции участвовали представители западных информационных агентств, руководство осуществлялось военнослужащими 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ", – заявил Мизинцев.

По его словам, всем участвовавшим в постановочных съемках мирным гражданам заплатили по 25 долларов США.

Ранее подобная провокация произошла в украинской Буче. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявляла, что это очередное преступление украинских властей, а западные СМИ являются соучастниками данного преступления.

Она напомнила, что там была устроена преступная инсценировка якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими. При этом, по ее словам, ни один житель украинской Бучи не пострадал от насильственных действий за время нахождения города под контролем российских военных.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

