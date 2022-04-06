Захарова назвала западные СМИ соучастниками преступления в Буче

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Провокация в Буче – это очередное преступление украинских властей, а западные СМИ являются соучастниками преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"3 апреля мир стал свидетелем очередного преступления украинских властей, на этот раз в городе Буче", – цитирует ее РИА Новости.
Она напомнила, что там была устроена преступная инсценировка якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими. При этом ни один житель украинской Бучи не пострадал от насильственных действий за время нахождения города под контролем российских военных.
Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что на распространенных фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.
Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче. Он показал видео, снятое украинской нацгвардией в Буче и опубликованное 2 апреля, где также не видно погибших на улицах. Постпред РФ при ООН указал, что видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Обвинения в адрес ВС РФ по ситуации в Буче бездоказательны – Небензя
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