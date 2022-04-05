Запад закрыл глаза и уши в отношении аргументов РФ по Буче – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и Минобороны РФ системно изложили позицию по ситуации в Буче.

"Другое дело, такое ощущение, что коллективный Запад просто закрыл глаза и уши шорами и не хочет ни о чем слушать. Это, к сожалению, является реальностью, мы, несмотря на это, все-таки имеем в виду активно продвигать нашу аргументацию", – приводит слова Пескова ТАСС.

Накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию со стороны украинских военных в городе Буче. В ведомстве объяснили, что распространенные Минобороны Украины видеозаписи, которые якобы демонстрируют массовые убийства мирных граждан в Буче, не соответствуют действительности и призваны дискредитировать российских военных.

Минобороны РФ заявляло, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал.

В ведомстве подчеркнули, что на фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

