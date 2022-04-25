Группа неонацистов готовила убийство Владимира Соловьева – ФСБ

14:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом задержала группу неонацистов, по заказу СБУ готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Речь идет о членах запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power. Задержанные являются гражданами России.
"Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства В. Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом", – приводит заявление Центра общественных связей ТАСС.
В ходе обысков у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство, 8 самодельных зажигательных устройств, 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, а также националистическую литературу и атрибутику.
"В рамках возбужденного главным Следственным управлением Следственного комитета России уголовного дела продолжается сбор доказательств преступной деятельности задержанных", – добавили в ФСБ.
Ранее Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ заявил, что утром ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов.
Глава РФ назвал подготовку убийств российских журналистов террором. Также президент отметил, что кураторы из зарубежных спецслужб, в частности ЦРУ, вероятно, дают советы украинской столице о покушениях на отечественных представителей СМИ.
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