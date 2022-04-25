Неонацисты планировали подорвать автомобиль Соловьева – СК

16:10
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Неонацисты планировали подорвать автомобиль телеведущего Владимира Соловьева в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.
В отношении шестерых задержанных возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Следствие собирается ходатайствовать перед судом об их аресте.
Ранее Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов.
Позднее в ФСБ РФ сообщили, что группа неонацистов по заказу СБУ готовила убийство журналиста Владимира Соловьева. Отмечалось, что речь идет о членах запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power.
В ходе обысков у них изъяли самодельное взрывное устройство, 8 самодельных зажигательных устройств, 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, а также националистическую литературу и атрибутику.
Владимир Соловьев узнал о готовившемся на него покушении вместе со всей страной. Он уточнил, что пересмотрел меры безопасности еще некоторое время назад ввиду того, что поступали достаточно очевидные угрозы.
СК заявил, что неонацисты планировали подорвать автомобиль Соловьева
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