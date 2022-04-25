Неонацисты планировали подорвать автомобиль Соловьева – СК

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Неонацисты планировали подорвать автомобиль телеведущего Владимира Соловьева в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

В отношении шестерых задержанных возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Следствие собирается ходатайствовать перед судом об их аресте.

Ранее Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов.

Позднее в ФСБ РФ сообщили, что группа неонацистов по заказу СБУ готовила убийство журналиста Владимира Соловьева. Отмечалось, что речь идет о членах запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power.

В ходе обысков у них изъяли самодельное взрывное устройство, 8 самодельных зажигательных устройств, 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, а также националистическую литературу и атрибутику.

Владимир Соловьев узнал о готовившемся на него покушении вместе со всей страной. Он уточнил, что пересмотрел меры безопасности еще некоторое время назад ввиду того, что поступали достаточно очевидные угрозы.

