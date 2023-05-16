Украинская разведка признала, что Киев стоит за терактами против ряда медийных лиц в РФ

Фото: телеграм-канал "Следком"

Главное управление разведки Минобороны Украины стоит за терактами в отношении ряда медийных лиц в России, сообщил руководитель ведомства Кирилл Буданов, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, смогут ли агенты ли внешней разведки Украины достать Владимира Соловьева или Александра Дугина, он заявил, что Киев уже достал многих, в том числе публичных и медийных личностей.

При этом он не смог подтвердить или опровергнуть, входил ли в список целей Захар Прилепин. Называть конкретные имена жертв Буданов отказался.

Ранее Буданов заявлял, что Киев будет продолжать совершать нападения на русских по всему миру. Таким образом он ответил на слова журналиста о том, что спецслужбы США признали Киев причастным к смерти Дугиной.

6 мая автомобиль, в котором находился Прилепин и сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, был взорван. В результате произошедшего писатель получил травмы, а Шубин погиб.

Прилепин был прооперирован и введен в медикаментозный сон, из которого его вывели 7 мая.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на писателя, после чего сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого.