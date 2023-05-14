В Кремле заявили об уверенности в причастности Киева к убийствам россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве уверены в причастности Киева к нападениям на россиян. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, киевский режим спонсирует убийства и является их исполнителем.

"Фактически речь идет о государстве – спонсоре терроризма де-факто", – прокомментировал пресс-секретарь президента РФ заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова "об убийстве русских".

Песков отметил, что такие слова стали беспрецедентными. Они подтверждают правильность решения Владимира Путина о начале спецоперации, уточнил он.

"Лишний раз подтверждается правота Путина в его решении начать специальную военную операцию. И, конечно, наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений", – добавил представитель Кремля.

Ранее глава ГУР Украины заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира". Таким образом он ответил на комментарий журналистов, что спецслужбы США признали власти Киева причастными к теракту, в котором погибла Дарья Дугина – дочь российского писателя и философа Александра Дугина.

В свою очередь, Госдепартамент США раскритиковал заявление Буданова. В ведомстве заявили, что не поддерживают нанесение ударов по гражданским лицам в России.

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