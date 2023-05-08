Госдеп США раскритиковал заявление Буданова про убийства русских

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Соединенные Штаты не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам как в России, так и на Украине, заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы предельно ясно дали понять, что не одобряем нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света", – сказал он.

Он подчеркнул, что позиция США в этом вопросе останется неизменной.

Ранее глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Киев будет продолжать совершать нападения на русских по всему миру.

Это был его ответ на слова журналистов о том, что спецслужбы США признали власти Киева причастными к теракту, в котором погибла Дарья Дугина – дочь российского писателя и философа Александра Дугина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищными слова Буданова. Это высказывание является прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсор, но и организатор террористической активности, подчеркнул он.



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