28 февраля, 11:17Политика
СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту
Фото: ТАСС/AP Photo
Следственный комитет РФ установил все обстоятельства террористического акта, который был совершен на Крымском мосту в октябре 2022 года. В настоящий момент завершается расследование дела, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя ведомства Александра Бастрыкина.
Согласно УПК РФ, стороны начинают ознакомление с материалами дела, когда следственные действия завершены. Обвинение предъявили Олегу Антипову, Александру Былину, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Дмитрию Тяжелых, Артуру Терчаняну, Владимиру Злобу. Среди фигурантов дела есть граждане России, Украины и Армении.
Около 06:07 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены два автомобильных пролета, арка над судоходной частью повреждений не получила.
ФСБ задержала восемь человек, причастных к теракту, 12 октября 2022 года. По данным ведомства, его организатором является ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.
К теракту на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы – Путин
Читайте также
- ФСБ опубликовала кадры досмотра взорвавшейся на Крымском мосту фуры
- Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили