СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

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Следственный комитет РФ установил все обстоятельства террористического акта, который был совершен на Крымском мосту в октябре 2022 года. В настоящий момент завершается расследование дела, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Согласно УПК РФ, стороны начинают ознакомление с материалами дела, когда следственные действия завершены. Обвинение предъявили Олегу Антипову, Александру Былину, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Дмитрию Тяжелых, Артуру Терчаняну, Владимиру Злобу. Среди фигурантов дела есть граждане России, Украины и Армении.

Около 06:07 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены два автомобильных пролета, арка над судоходной частью повреждений не получила.

ФСБ задержала восемь человек, причастных к теракту, 12 октября 2022 года. По данным ведомства, его организатором является ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

К теракту на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы – Путин