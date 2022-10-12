ФСБ назвала руководителя разведки Украины организатором теракта на Крымском мосту

Фото: ТАСС/Владимир Мордунов

Федеральная служба безопасности России задержала 8 причастных к теракту на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, организатором теракта является ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. По данному делу задержаны пять граждан России, а также трое граждан Украины и Армении.

"ФСБ РФ совместно с СК установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что взрывчатка была завернута в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах. Общий вес материала составлял 22 770 килограммов. Груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе), сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ России, для переправки груза по направлению Болгария – Грузия – Армения были задействованы граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян.

По данным ФСБ, в период с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен. Процедура осуществлялась согласно правилам Евразийского экономического союза. Там же была произведена подмена документов, после чего отправителем груза стало ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (город Москва).

Груз пересек российско-грузинскую границу на грузом автомобиле DAF 4 октября в пункте пропуска Верхний Ларс, а 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира, сообщает ведомство.

7 октября при участии в процессе Соломко, гражданина Украины Владимира Злоба и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, в ходе чего отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (город Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым. В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Махира Юсубова, который выехал в Симферополь.

По данным ФСБ России, маршрут передвижения груза контролировал, представлявшийся Иваном Ивановичем, использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в Сети, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуга Сергея Андрейченко.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Владимир Путин позже заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил, что личности подозреваемых в подготовке взрыва уже установлены. Кроме того, СК установил маршрут движения подорвавшегося на мосту грузовика.



Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

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