Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Количество паромов для обслуживания Керченской переправы увеличат до семи, сообщает ТАСС.

Сейчас в связи с инцидентом на Крымском мосту курсируют четыре парома. Паром "Керченский-2" перевозит грузовики средних размеров массой до 3,5 тонны, паром "Лаврентий" перевозит большегрузы и пассажирские автобусы, паром "Ейск" – малотоннажные автомобили, паром "Мария" – крупнотоннажные автомобили. В ближайшее время ожидается прибытие еще трех паромов.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. В результате взрыва погибли три человека.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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