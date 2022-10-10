В ООН сочли теракт на Крымском мосту эскалацией конфликта

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал взрыв на Крымском мосту эскалацией конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее аналогичное определение специалист озвучил в отношении ракетных ударов РФ по территории Украины.

"То, что мы видели на выходных, в последние дни, – это и есть эскалация. Что неприемлемо. Мы также видим усиливающуюся тенденцию почти начала этой части войны – удары по гражданской инфраструктуре, что затрагивает мирных граждан во многих местах – это также неприемлемо", – заявил Дюжаррик.

Представитель генсека ООН также объяснил, почему Гутерриш не высказался о теракте на Крымском мосту. По словам Дюжаррика, отсутствие комментариев по всем мировым событиям не означает, что в ООН не выступают против ударов по мирным жителям и инфраструктуре.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. В результате взрыва погибли три человека, как сообщили в Следственном комитете РФ.



Автомобильное движение на Крымском мосту восстановлено по двум полосам

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