10 октября, 20:40Политика
В ООН сочли теракт на Крымском мосту эскалацией конфликта
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал взрыв на Крымском мосту эскалацией конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее аналогичное определение специалист озвучил в отношении ракетных ударов РФ по территории Украины.
"То, что мы видели на выходных, в последние дни, – это и есть эскалация. Что неприемлемо. Мы также видим усиливающуюся тенденцию почти начала этой части войны – удары по гражданской инфраструктуре, что затрагивает мирных граждан во многих местах – это также неприемлемо", – заявил Дюжаррик.
Представитель генсека ООН также объяснил, почему Гутерриш не высказался о теракте на Крымском мосту. По словам Дюжаррика, отсутствие комментариев по всем мировым событиям не означает, что в ООН не выступают против ударов по мирным жителям и инфраструктуре.
Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. В результате взрыва погибли три человека, как сообщили в Следственном комитете РФ.
Автомобильное движение на Крымском мосту восстановлено по двум полосам
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