ЕС не доверяет официальной информации РФ по взрыву на Крымском мосту – Еврокомиссия

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Евросоюз не доверяет официальной информации властей России относительно взрыва на Крымском мосту, сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Так он прокомментировал информацию о том, что взорванный на Крымском мосту грузовик проезжал через территорию Болгарии. По его словам, из Москвы поступает много информации, которая не заслуживает доверия.

"Мы не видим и не знаем, что в Крыму происходит. Я бы не придал даже капельки доверия тому, что они говорят", – цитирует Стано РИА Новости.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли три человека.

Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось. Тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после происшествия.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По словам главы СК Александра Бастрыкина, личности подозреваемых в подготовке взрыва уже установлены. Кроме того, СК установил маршрут движения подорвавшегося на мосту грузовика. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар.

По его данным, подрыв был организован представителями украинских спецслужб при участии граждан РФ и иностранных государств. В настоящее время правоохранители выясняют цели и задачи преступления.

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