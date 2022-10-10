РЖД планируют восстановить поврежденные ж/д пути на Крымском мосту к 13 октября

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что РЖД планируют восстановить поврежденные железнодорожные пути на Крымском мосту к 13 октября.

В свою очередь, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что повреждение опоры можно будет устранить к концу недели. Диагностика показала, что есть повреждение деформационного шва на одной из опор, добавил он.

Хуснуллин также сообщил, что сейчас ведется обследование железнодорожного полотна. Уже известно о необходимости заменить два пролета.

"Но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют", – подчеркнул он.

Хуснуллин обратил внимание на то, что поставки металлоконструкций для ремонта начнутся уже на этой неделе.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли три человека.

Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось. Тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после происшествия.



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