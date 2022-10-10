Ликвидация последствий теракта на Крымском мосту была проведена эффективно – Песков

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Все службы, задействованные в ликвидации последствий теракта на Крымском мосту, сработали оперативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И МЧС, и все другие службы и ведомства, которые были задействованы в ликвидации последствий этого теракта, сработали оперативно, эффективно и как должно", – заявил представитель Кремля.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли три человека.

Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось. Тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после происшествия.

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