Путин заявил, что ЧП на Крымском мосту – это теракт

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Россия не сомневается в том, что взрыв на Крымском мосту – это теракт, направленный против критически важной гражданской инфраструктуры. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой СК РФ Александром Бастрыкиным.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что организаторами являются украинские спецслужбы.

"Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации", – передает ТАСС его слова.

В свою очередь, Бастрыкин подтвердил это, добавив, что в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане РФ и зарубежных государств. Он сообщил, что по данному инциденту возбудили уголовное дело о терроризме.

"Мы возбудили дело по части 2 статьи 205 "Терроризм". <...> Завершены специальные экспертные исследования – это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая", – добавил Бастрыкин.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

По факту взрыва на мосту следователи возбудили уголовное дело. По данным Следственного комитета, в результате происшествия погибли трое человек. Предположительно, погибшими являются пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.



Взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины – СМИ

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