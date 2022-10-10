Третий паром начал курсировать в Керченском проливе

Фото: РИА Новости/Александр Полегенько

Предназначенный для перевозки крупнотоннажных автомобилей паром "Мария" начал работать в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Керченский торговый порт.

По словам источника, "Мария", как и "Лаврентий", – судно "Оборонлогистики".

Собеседник добавил, что к запуску готовится четвертый паром "Ейск". Он предназначен для малотоннажных автомобилей. "Ейск" совершал тестовый выход, но перед выходом на линию необходимы дополнительные технические работы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что на Керченской переправе работают автомобильно-пассажирские паромы "Керченский-2" и "Лаврентий". На линию также вышли пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез". Тогда Аксенов сообщал, что на стоянке в Керченском аэропорту находились порядка 500 грузовиков. Еще около 300 грузовых машин были на стоянках на территории Крыма.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

По факту взрыва на мосту следователи возбудили уголовное дело. По данным Следственного комитета, в результате происшествия погибли трое человек. Предположительно, погибшими являются пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.



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