Аксенов назвал сроки завершения работ по восстановлению Крымского моста

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Все работы по восстановлению Крымского моста планируется завершить в течение месяца-полутора. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что исследования по сохранности конструкций моста провели федеральные органы власти.

"Путь понятен. Работы идут. Надеемся, что ничего нам не помешает и это будет сделано в кратчайшие сроки", – отметил Аксенов.

По его словам, движение грузовиков по мосту могут возобновить к 16 октября. При этом транспортное сообщение между Крымом и материковой частью России войдет в штатный режим через два-три дня.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что РЖД планируют восстановить поврежденные железнодорожные пути на Крымском мосту к 13 октября. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что повреждение опоры можно будет устранить к концу недели. Диагностика показала, что есть повреждение деформационного шва на одной из опор, добавил он.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

По факту взрыва на мосту следователи возбудили уголовное дело. По данным Следственного комитета, в результате происшествия погибли трое человек. Предположительно, погибшими являются пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.



Автомобильное движение на Крымском мосту восстановлено по двум полосам

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