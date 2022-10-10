В Крыму усилили меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры после теракта

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что в регионе усилены меры безопасности на всех объектах транспортной инфраструктуры после теракта на Крымском мосту.

"Усилены мероприятия по транспортной безопасности для всех объектов в Республике Крым. Они и так на прошлой неделе были усилены после совещания по безопасности, а сейчас – еще больше, в том числе в части досмотровых мероприятий", – передает ТАСС его слова.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось. Тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали по переправе после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после происшествия.



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