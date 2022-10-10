Площадь пожара на Крымском мосту после теракта составила 750 кв м

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Площадь возгорания цистерн с дизельным топливом на Крымском мосту, возникшего в результате подрыва грузовика, составила 750 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Как было установлено, площадь пожара на Крымском мосту составила 750 квадратных метров. Горели шесть цистерн с дизтопливом. Огонь мог перекинуться на остальные вагоны поезда, в котором было еще 19 вагонов с топливом", – заявил представитель служб.

По его словам. в текущий момент железнодорожное движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме. Движение легковых машин осуществляется по одной полосе.

Переправа людей осуществляется двумя паромами, которые с момента ЧП перевезли почти 2,9 тысячи человек и свыше 500 грузовых автомобилей. Также между Крымом и Таманским полуостровом курсируют два катера.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось. Тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали по переправе после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после происшествия.

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