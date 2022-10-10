В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений для поездок в Крым

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Транспортных ограничений для поездок в Крым в настоящее время нет, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Что касается туристов, которые планировали поехать в Крым и Севастополь, то сейчас для этого нет транспортных ограничений", – написала она в своем телеграм-канале.

По словам Догузовой, в ближайшие дни Ростуризм совместно с властями Крыма и Севастополя представит кабмину предложения по поддержке субъектов туристической отрасли на полуострове.

Также глава Ростуризма заявила, что возможностью бесплатного продления проживания в отелях Крыма на сутки воспользовались около 1 тысячи туристов.

"Туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. <...> По информации региона, весь бизнес без исключения с пониманием отнесся к ситуации", – пояснила Догузова.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось. Тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали по переправе после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после происшествия.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!