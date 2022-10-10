Глава Крыма анонсировал запуск четвертого парома на переправе через Керченский пролив

Фото: телеграм-канал "Минтранс России"

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увеличении числа паромов на переправе через Керченский пролив к утру вторника, 11 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

"По паромам: к утру уже четыре парома будут работать", – заявил руководитель региона.

В настоящий момент на Керченской переправе работают автомобильно-пассажирские паромы "Керченский-2" и "Лаврентий". На линию также вышли пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез".

По словам Аксенова, в настоящий момент на стоянке в Керченском аэропорту находятся порядка 500 грузовиков. Еще около 300 грузовых машин находятся на стоянках на территории Крыма.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

По факту взрыва на мосту следователи возбудили уголовное дело. По данным Следственного комитета, в результате происшествия погибли трое человек. Предположительно, погибшими являются пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Автомобильное движение на Крымском мосту восстановлено по двум полосам

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