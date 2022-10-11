Высокий уровень террористической опасности объявили в Керчи и Ленинском районе Крыма

Фото: телеграм-канал "Аксёнов Z 82"

В Керчи и Ленинском районе Крыма установили высокий уровень террористической опасности. Об этом в своем телеграм-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, желтый уровень будет действовать с 20:00 11 октября до 20:00 23 октября.

"Правоохранительными органами, силовыми структурами, исполнительными органами Республики Крым и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства", – добавил Аксенов.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Владимир Путин позже заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил, что личности подозреваемых в подготовке взрыва уже установлены. Кроме того, СК установил маршрут движения подорвавшегося на мосту грузовика.

В результате взрыва на Крымском мосту погибли четыре человека. Среди них – судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов.



Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

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