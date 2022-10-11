Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

Фото: Моя Феодосия/ТАСС

Количество погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Среди погибших – судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов.

По словам собеседника агентства, продолжается опознание тел погибших.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал взрыв на Крымском мосту эскалацией конфликта. Он объяснил, почему Гутерриш не высказался о теракте на Крымском мосту. По словам Дюжаррика, отсутствие комментариев по всем мировым событиям не означает, что в ООН не выступают против ударов по мирным жителям и инфраструктуре.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Владимир Путин позже заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил, что личности подозреваемых в подготовке взрыва уже установлены. Кроме того, СК установил маршрут движения подорвавшегося на мосту грузовика.



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